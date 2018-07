Intel planeja lançar serviço de TV online este ano

A Intel está atualmente negociando acordos com fornecedores de conteúdo, disse Erik Huggers, vice-presidente e gerente-geral da Intel Media, em conferência nesta terça-feira.

"Nós estamos trabalhando no (último ano) para lançar a Intel Media, um novo grupo com foco no desenvolvimento de uma plataforma de Internet", disse Huggers.

A Intel tem lutado para ter, do zero, um serviço de televisão virtual, devido à falta de vontade por parte dos principais fornecedores de conteúdos, de acordo com fontes.

A companhia manteve sua estratégia para lançar um serviço de TV, baseada em um decodificador, mantido em segredo por meses.