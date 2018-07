Intel projeta receita abaixo das expectativas

Produtoras de PCs estão tendo dificuldades para interromper um declínio em vendas à medida que consumidores deixam de comprar novos laptops para adquirir aparelhos móveis mais velozes.

O altamente aguardado lançamento do Windows 8, desenvolvido pela Microsoft, trouxe características da tela sensível a toque para laptops mas não foi capaz de desencadear uma recuperação nas vendas, com a qual contavam a Intel e muitas fabricantes de PCs.

A Intel disse que seus gastos de capital em 2013 serão de 13 bilhões de dólares, mais ou menos 500 milhões de dólares, excedendo as projeções de muitos analistas.

No quarto trimestre, a receita da Intel foi de 13,5 bilhões de dólares, frente a 13,9 bilhões de dólares no ano anterior. Analistas esperavam receita de 13,53 bilhões de dólares no quarto trimestre, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Intel estimou receita no primeiro trimestre de 12,7 bilhões de dólares, mais ou menos 500 milhões de dólares. Analistas previam receita de 12,91 bilhões de dólares no trimestre.

O lucro líquido no trimestre de dezembro foi de 2,5 bilhões de dólares, ou 0,48 dólar por ação, ante 3,4 bilhões de dólares, ou 0,64 dólar por ação, no mesmo período no ano anterior.