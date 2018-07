INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A Bienal Internacional de Tecnologia, em sua sexta e última edição, se despede do público com a exposição Emoção Art.ficial 6.0. A partir de 5ª (31), o Itaú Cultural vai ser tomado por dez obras, de vários países, que unem arte e tecnologia. Os trabalhos selecionados revelam criatividade no uso das ferramentas. 'Fala', dos artistas brasileiros Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti, mostra um sistema com 40 celulares, que conversam entre si por meio de reconhecimento de voz. Já 'Generation 244' (foto) mostra um sistema complexo, criado em 1999 pelo americano Scott Draves, que representa uma forma de vida artificial, feita a partir de computadores e equações. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h). Inauguração: 5ª (31). Grátis. Até 29/7.