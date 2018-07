Inteligência - da eleição para todo governo

A Justiça Eleitoral está passando um pente-fino nas doações (agora só permitidas por pessoas físicas) para os candidatos da última eleição, assim como no uso de tais recursos.

Já foi noticiado que beneficiários do Bolsa Família fizeram doações, mas esta foi só uma entre inúmeras “curiosidades”. Centenas de mortos fizeram doações, assim como centenas de funcionários de uma mesma prefeitura doaram a um mesmo partido, ou dezenas de funcionários de uma mesma empresa doaram o mesmo valor e ao mesmo candidato. Doações vultosas foram feitas por quem declarou nada receber ou ganhou muito aquém do que doou. Pelo lado do uso dos recursos, empresas sem ou com raros funcionários foram contratadas para serviços de filmagens, gráfica ou transporte, assim como teve empresa contratada para prestar serviços milionários tendo como sócio um beneficiário do Bolsa Família.

Essas descobertas surgiram em ação de fiscalização da Justiça Eleitoral com a ajuda de vários órgãos. Depois de mapear fraudes e distorções das campanhas anteriores, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um sistema eletrônico para acompanhar as contas dos candidatos, identificando a origem e o uso de cada real, sempre em conta bancária específica. Tais informações passam a ser cruzadas no Tribunal de Contas da União (TCU) com outros bancos de dados por ele tutelados (como cadastros de programas sociais, aposentadorias, Fiscos, veículos, registros civis e fiscais). Computadores encontram indícios de irregularidades e automaticamente comunicam o juiz responsável pelo exame das contas e o Ministério Público para abertura de investigação.

Vontade da autoridade em ousar com controle moderno foi a razão crucial para esse avanço. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, constituiu um núcleo de inteligência, integrado por vários órgãos, que organizou o sistema para evitar desvios condenados no passado. A mudança gerencial foi viabilizada pela nova lei eleitoral, que exigiu comunicação em 72 horas das doações recebidas. Identificados o CPF dos doadores e o CNPJ dos fornecedores das campanhas, não só a fiscalização ficou mais eficiente, como surgiu uma peculiar “autorregulação”: um candidato passou a vigiar o concorrente ao saber quanto cada um recebeu, quanto e como gastou, e denunciar contradições.

O sistema ainda poderá ser aperfeiçoado, inclusive se aplicados mais recursos, sobretudo humanos – importam mais fiscais manejando sistemas eletrônicos do que nas ruas.

Em 1996, 1/3 do eleitorado do País votou pela primeira vez em urnas eletrônicas, que se tornaram sucesso retumbante, inclusive no exterior. Duas décadas depois se inova com fiscalização inteligente, que explora ao máximo o potencial de recursos de informática e comunicações para melhor cumprir as regras eleitorais.

Experiências em que o governo consegue fazer mais e melhor com os mesmos recursos ou menos precisam ser disseminadas. Não há por que esperar doações eleitorais, a cada dois anos, para cruzar todos os bancos de dados dos governos e checar a correção em torno dos recursos públicos. Nem é preciso ser especialista para saber que, como ocorreu no processo eleitoral, muito se ganharia com uma fiscalização mais inteligente na cobrança de impostos, na contratação de obras e nas compras, na concessão de benefícios sociais a incentivos, subsídios e empréstimos, para não falar na prestação de serviços básicos, como segurança, defesa, saúde e ensino.

Isso tudo ficaria ainda mais fácil e ágil se fosse adotada, finalmente, uma identificação única de pessoas físicas, jurídicas e até de ativos, em todo o território nacional. Mesmo sem número único, ainda que custe mais caro, é possível e deve ser permanente a fiscalização inteligente de toda forma de recurso movimentada por todos os governos.

Em tempos de urgência para limitar o gasto público e para responder a denúncias como as apuradas pela Operação Lava Jato, o sucesso da eleição cada vez mais digital e eficiente – do voto à fiscalização inteligente – aponta o caminho para modernizar demais ações e serviços públicos. O segredo foi combinar as mudanças de leis, as atitudes visionárias das autoridades e a busca da eficiência administrativa. Não tem preço o impacto daí decorrente sobre as contas e as coisas públicas.

*Doutor em Economia, é pesquisador do Ibre/FGV e professor do IDP