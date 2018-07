Intenção de compras é a menor nos últimos 3 anos--pesquisa

Segundo a pesquisa, realizada pelo instituto Provar, da Fundação Instituto de Administração (FIA); em parceria com a Felisoni Consultores Associados, também houve redução na intenção de compra na comparação com primeiro trimestre de 2011, de 11,2 pontos percentuais.

O nível apurado para o primeiro trimestre é o mais baixo desde 2009, quando o indicador atingiu 66,6 por cento. Em 2010, um ano forte para o consumo em geral, o indicador foi de 77,2 por cento.

De acordo com o levantamento, houve redução em 7 das 10 categorias de produtos pesquisados, com exceção de automóveis, linha branca e cama, mesa e banho.

As categorias com maior intenção de compras neste trimestre são materiais de construção (9,8 por cento das intenções), automóveis e motos (9,4 por cento) e informática (8,4 por cento).

No mesmo período do ano passado, a categoria mais citada entre as intenções de compra era eletroeletrônicos, seguida por materiais de construção.

"O resultado mostra que as medidas tomadas em dezembro (desoneração da linha branca) atenuaram as quedas previstas para o fim de 2011, mas não foram suficientes para sustentar o ânimo das pessoas ao longo do primeiro trimestre de 2012", disse o presidente do conselho do Provar, Claudio Felisoni de Angelo.

Ainda conforma a pesquisa, a intenção de compras pela Internet ficou praticamente estável em relação aos três meses anteriores, mas caiu 3,6 pontos percentuais na comparação anual, para 82,8 por cento.

(Por Vivian Pereira, edição Alberto Alerigi Jr.)