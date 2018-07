Intenção de matar em caso de acidente ainda é polêmica

As duas vítimas do acidente provocado na madrugada de segunda-feira por um motorista que dirigia na contramão na Rodovia Raposo Tavares foram enterradas na manhã de ontem no Cemitério Jardim das Flores, em Cotia, na Grande São Paulo. João Luiz Montanheiro, de 48 anos, e Euclydinéia Montanheiro, de 42, morreram quando o Gol em que estavam foi atingido de frente pelo Clio do técnico de manutenção de máquinas Valdecir José Follmann, de 31.

Folmmann, que aparentava embriaguez, segundo policiais militares, dirigiu por mais de 20 quilômetros na contramão, na pista sentido capital. Ele foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção de matar) e deve responder por lesão corporal, fuga de local do acidente e por causar perigo à vida e segurança de outras pessoas, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Para o Código de Trânsito Brasileiro, os homicídios de trânsito são, por definição, culposos. Mas o Código Penal prevê a existência de dolo eventual, quando são assumidos os riscos de se ferir ou matar. A iniciativa de julgar crimes de trânsito pelo Código Penal é relativamente recente e depende da interpretação dos juízes.

A punição para homicídio culposo de trânsito é de 2 a 4 anos de prisão, sempre com a possibilidade de cumprimento de penas alternativas. Para homicídio doloso, a lei prevê pena de 6 a 30 anos de detenção.

Em casos de homicídios culposos, a tramitação dura cerca de dois anos. Em casos dolosos, vai para mais de 12 anos.

Como a sentença por doloso pode ser anulada, segundo o criminalista Fernando Fernandes, para não arriscar que o culpado não seja punido, a escolha mais comum é o processo por homicídio culposo. "É melhor a certeza de punição em um prazo muito mais curto de tramitação. O homicídio doloso dá uma pena que pode chegar a 12 anos, em um processo muito mais longo."

Para Filipe Magliarelli, da Reali e Moreira Porto Advogados, o caso de Follmann deveria enquadrar-se como doloso, pois ele sabia da possibilidade de acidente. "É a mesma coisa que estar em alta velocidade e ver uma pessoa de idade atravessando a rua e não brecar. Pode causar um acidente e não se faz nada para evitar."

RIGOR

Em novembro, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou alterações no CTB prevendo penas mais rigorosas para infrações graves e gravíssimas, como excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa e direção sob efeito de álcool. Os motoristas que se envolverem em acidentes com vítima fatal que estiverem sob efeito de álcool estão sujeitos a detenção de 4 a 12 anos, além de cassação da carteira. Hoje, a pena é de 2 a 4 anos de prisão.

A regra valerá também para os casos de homicídio culposo em que o motorista estiver envolvido em "racha" ou dirigindo mais de 50km/h acima do limite de velocidade. "O plenário deverá apreciar esse pedido em breve e a votação deve ser realizada em março ou abril", prevê Carlos Zarattini (PT-SP), autor da proposta.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2007, houve 35,1 mil mortes causadas por acidentes no Brasil. Esse número pode ser bem maior, pois só entram na estatística as mortes registradas no local do incidente. O índice brasileiro só é inferior ao de outros quatro países: Índia (105,7 mil), China (96,6 mil), Estados Unidos (42,6 mil) e Rússia (35,9 mil). Já o número de feridos ultrapassa os 800 mil.