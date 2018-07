Intenso, quarto dia da SPFW tem até ato voluntário

Glória Coelho abriu o quarto dia de desfiles da SPFW com uma coleção inspirada no Universo. A apresentação começa em silêncio, com uma modelo envolta numa nebulosa, um microvestido transparente de forma arredondada envolvendo um body de estamparia. Mulheres em terninhos com recortes bicolores, em branco e preto, mesclam a leveza das transparências ao brilho intenso dos cetins. Os sapatos são uma instalação, com polainas patas cobrindo os pés e salto maçaneta. As calças são justinhas. Paetês delicados de estrela ganham a companhia de capas de tule. Laços impecáveis marcam barras, o volume é amplo, a silhueta se arredonda. Mangas trabalhadas em volumes circulares revelam a maestria da costura. Rabiscos de cristal emprestam delicadeza luxuosa a capas de verão.

A coleção apresentada por Fause Haten é intensa, mas a cor é suave, um rosé doce. Segundo o criador, saíram dos brilhos dos diamantes? prata, pérola e rosáceo. Os volumes são imensos, como se ele ficasse sempre uma camada acima do desejável. Na mesma passarela, entretanto, há delicadeza explícita, como os vestidos de pequenos cristais coloridos. A força de suas dançarinas de cancan se traduz em corsets que viram armaduras. Bordados e adereços viram cotoveleiras e joelheiras. As pernas ganham formas de metal, em maxi gladiadoras com joias. Na trilha, Fred Mercury avisa que o show não pode parar.