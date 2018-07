Inter ataca o Flamengo no Beira-Rio

O técnico Tite escondeu o esquema e a formação do time gaúcho. Seu único problema é saber se o meia D"Alessandro estará recuperado de uma pancada que sofreu no tornozelo.

O Flamengo vem embalado por uma invencibilidade de quatro partidas, mas sofreu um susto na sexta-feira. Adriano deixou o coletivo com dores na coxa direita e é dúvida.

Em Goiânia, o Goiás aposta na sua linha de ataque, com Léo Lima, Fernandão e Iarley, para superar o Grêmio, às 16 horas, no Serra Dourada. É o confronto de dois dos três melhores ataques do Brasileiro. O Grêmio terá a volta de Máxi Lopez.

Cansado de uma longa viagem ao Peru,e desgastado por uma série de 11 jogos sem vitória, o Fluminense recebe o Avaí, às 16 horas, no Maracanã, e o técnico Cuca busca sua primeira vitória no comando do time. Último colocado, o Flu tenta deixar a lanterninha para o Sport, que encara o Santo André, na Ilha do Retiro, às 18h30.

No mesmo horário, o Botafogo enfrenta o Vitória no Engenhão. Já às 16h, no Couto Pereira, Coritiba e Náutico disputam um confronto direto.