Inter bate Catania; Udinese vence com gol de Maicosuel

Rodrigo Palacio garantiu o resultado com o segundo gol a cinco minuto do encerramento.

O meio-campista brasileiro Maicosuel, que disputava seu segundo jogo desde o infame pênalti que perdeu diante do Braga e que tirou da Udinese uma vaga na Liga dos Campeões, marcou o único gol na vitória de 1 x 0 sobre o Pescara.

Dois gols do também brasileiro Amauri, incluindo uma penalidade máxima, deram ao Parma uma vitória de 2 x 1 sobre o minguante Sampdoria, e a Fiorentina empatou em 1 x 1 com o Chievo no campo do adversário.

Ainda neste domingo, o Cagliari bateu o Bolonha por 1 x 0, o Atalanta derrotou o Siena por 2 x 1 mesmo com a expulsão de Carlos Carmona, Palermo e Torino fizeram um empate sem gols e o Genoa enfrenta a Roma a partir das 16h45 (horário de Brasília).

(Por Brian Homewood)