Inter e Sampdoria, duelo pela ponta Internazionale e Sampdoria duelam hoje, às 13 horas, em Gênova, pela liderança do Italiano, esperando a partida da Juventus contra o Bologna, amanhã, em Turim. A Inter lidera com 13 pontos, mesma pontuação da Juventus. Mas o Sampdoria, com 12, pode assumir provisoriamente a 1ª colocação. No outro jogo de hoje, o Livorno recebe a Fiorentina, às 15h45.