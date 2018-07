Inter espera não depender do arquirrival Bastaram duas rodadas de resultados próprios e paralelos favoráveis para o Internacional trocar a perspectiva de crise pela da conquista de seu quarto titulo brasileiro. Há duas semanas, o time gaúcho estava em sexto lugar e sofria críticas de sua torcida. Agora, depois de duas vitórias, contra Santos e Atlético Mineiro, e de tropeços em série de seus concorrentes São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro, está em terceiro e pode assumir a liderança já no próximo domingo, para não depender da ajuda do rival Grêmio na última rodada.