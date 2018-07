Inter leva seis atacantes para duelo com o Sport O técnico Mário Sérgio convocou seis atacantes para o jogo contra o Sport, domingo, no Recife. Entre as novidades estão Alan Kardec, que não havia sido relacionado para enfrentar o Atlético-MG no domingo passado, e Talles Cunha, recuperado de fratura no pé. Eles se somam a Alecsandro, Marquinhos, Taison e Edu. A composição da delegação, que viajou na tarde desta quinta-feira, indica que o time será ofensivo, ou desde o início ou de acordo com as circunstâncias da partida.