Inter perde o jogo na Bahia e a chance de assumir a ponta

Carrasco do Palmeiras na última rodada (3 a 2), o Vitória ajudou ontem o time paulista a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. A triunfo dos baianos por 2 a 0 sobre o Internacional, em Salvador, manteve o colorado gaúcho ao lado do São Paulo com 43 pontos, um a menos que o líder.

Em jogo bastante equilibrado no Barradão, o Vitória arrancou os três pontos com gols marcados no segundo tempo. Aos 14 minutos, o meia Uelliton aproveitou cobrança de escanteio para, de cabeça, colocar os donos da casa em vantagem. O segundo veio aos 31, de pênalti, com Roger. O atacante marcou seus 12º gol na competição e se igualou aos artilheiros Adriano e Jonas. Com o resultado, o rubro-negro baiano chegou a 36 pontos e se mantém na briga por uma vaga na Libertadores.

A derrota na Bahia só não foi pior para o Inter porque o Atlético-MG também tropeçou na rodada: 0 a 0 com o Náutico, no Recife. O time de Celso Roth foi a 41 pontos e segue em 4º.

Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, com Marcinho, contra o Sport. A vitória por 1 a 0 em casa afastou ainda mais da zona de rebaixamento o time paranaense, que chegou a 31 pontos. Já os pernambucanos estacionaram nos 20 pontos e estão cada vez mais perto da Série B.