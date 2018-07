Inter promete sufocar Sport na Ilha do Retiro

O time será o mesmo dos dois últimos jogos, mas com outra disposição, mais ofensiva. Em vez de se encolher e esperar o adversário para sair no contra-ataque, como fez para vencer o Atlético-MG, o Internacional vai tentar encurralar o Sport em plena Ilha do Retiro, hoje, no Recife. "A escalação está sendo repetida, mas as formações táticas, não", despista o técnico Mário Sérgio.

As circunstâncias é que vão fazer a diferença. No domingo passado, no Mineirão, o Colorado enfrentava um adversário que também pretendia ser campeão, incentivado por grande torcida. Agora, pega um Sport rebaixado, sem sete titulares e possivelmente com poucos incentivadores nas arquibancadas, talvez insuficientes para abafar os gritos dos cerca de 500 gaúchos que prometem ir ao Recife. Além disso, precisa da vitória para sair da rodada ou como pretendente ou como favorito ao título, dependendo dos resultados do São Paulo contra o Goiás e do Flamengo contra o Corinthians.

Mesmo que alguns jogadores admitam que estarão ansiosos por notícias dos concorrentes, Mário Sérgio quer concentração na partida e evita até falar em título. Ele adverte que o Sport é um adversário difícil, formado por jogadores motivados pelo profissionalismo, em busca de perspectivas para o ano que vem. "Eles estão trocando de treinador, então vão querer mostrar suas qualidades", completa o atacante Marquinhos.

Entre os colorados, há convicção de que o time que terminar a rodada de hoje na liderança será campeão brasileiro. Para chegar ao 1º lugar, o Inter, com 59 pontos, precisa vencer e torcer para o São Paulo, com 62, perder para o Goiás, e o Flamengo, com 61, não ganhar do Corinthians. Se os três ficarem com 62, os gaúchos serão os líderes pelo número de vitórias (18 a 17). Na rodada final, domingo que vem, os três jogam em casa contra adversários provavelmente desmotivados. O Internacional pega o Santo André, o São Paulo encara o Sport e o Flamengo enfrenta o Grêmio.

O Sport, já rebaixado, vai a campo cheio de desfalques. Sem lateral-direito - Moacir foi expulso, Élder Granja está machucado e Jonas está impedido de jogar contra o Inter, com quem tem contrato -, o zagueiro Igor foi improvisado na posição. O treinador também não poderá contar com os atacantes Ciro (expulso) e Guto (terceiro amarelo), nem com os meias Luciano Henrique e Adriano Pimenta, machucados. O volante Andrade, em negociação com outro time, é dúvida.