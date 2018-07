Inter vence Emelec de virada e encerra tabu

Diante de quase 40 mil torcedores no Beira-Rio, o Internacional arrancou ontem uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Emelec, do Equador, em sua estreia na Taça Libertadores. Em um jogo complicado, o time gaúcho conseguiu o triunfo nos minutos finais, com um gol marcado por Alecsandro.

No primeiro jogo do goleiro argentino Roberto Abbondancieri, que veio do Boca Juniors, os gaúchos quebraram um tabu. Foi a primeira vez em sua história na Libertadores que o Inter venceu na estreia.

Jogando em Porto Alegre, a equipe colorada não conseguiu boa atuação. Foi para o intervalo atrás no placar, após gol marcado por David Quiróz na etapa inicial, que aproveitou uma bobeira da zaga gaúcha.

Com a insistência do técnico uruguaio Jorge Fossati em manter o time atrás, o Inter demorou a reagir. O empate veio num belo chute do lateral-direito Nei, de fora da área, que entrou no ângulo do goleiro Elizaga. A torcida colorada, que estava silenciosa, voltou então a apoiar o time e os donos da casa foram para cima. A pressão deu resultado. O garoto Walter, que recém havia entrado, foi lançado no meio da zaga e tocou para Alecsandro, aos 41, empurrar para a rede.

Pelo Grupo 7, do Cruzeiro, o Vélez Sarsfield manteve 100% de aproveitamento ao bater por 1 a 0 o Deportivo Italia, da Venezuela, com gol de López.