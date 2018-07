Intercâmbio com a indústria é importante

O produtor Diogo Yoshio Oi, de Guareí, região de Itapetininga, saiu satisfeito do encontro. "A gente, como produtor, sentia que faltava essa comunicação com a indústria." Ele diz que produz trigo há sete safras e nunca havia entrado em um moinho. "Nós já vínhamos produzindo com tecnologia e material de qualidade, mas vimos que dá para melhorar mais."

Semana passada, Yoshio iniciou o plantio de 700 hectares. Ele contratou com o moinho só uma parte da produção, pois quer ter mais flexibilidade na negociação. No ano passado, em que a safra paulista foi prejudicada pela abertura da exportação do trigo americano, o produtor não teve dificuldade de venda - ele é conhecido pela qualidade do seu trigo.

Já o agricultor Adilson Sampaio Júnior, de Sorocaba, saiu com uma dúvida da visita ao moinho. "A questão é saber se o preço vai compensar o investimento maior em qualidade." No ano passado, ele contratou com o moinho a produção de 100 hectares, mas a estiagem reduziu a safra à metade."

Veja também:

Trigo com qualidade em São Paulo

Naquela ocasião, com o mercado abastecido pelo trigo importado, a garantia do contrato foi importante, diz. "Não tive dificuldade para vender o trigo." Mesmo assim, com o preço baixo, só cobriu o custo da safra. Júnior tem 75 hectares disponíveis , mas vai esperar até o fim do mês para decidir se planta trigo. "Se eu plantar será com contrato."

O gerente regional da Ceagesp em Tatuí, Roberto Nakashima, que atende a triticultores e moinhos, conta que, às vezes, o agricultor deixa o trigo maduro na planta por um tempo maior para reduzir custo da secagem. Se nesse período ocorre uma chuva, a umidade ativa a germinação do grão e causa perda de qualidade.

EXCESSO DE CALOR

"Um trigo aparentemente bonito já não dá boa farinha." O excesso de calor na secagem desidrata o grão e o torna mais sensível a fungos e insetos. "O ideal é secar a 100 graus de temperatura no secador, mas tem quem use 200 graus ou mais para apressar a secagem e estraga o trigo."

O agrônomo Edegar Petisco, da Secretaria de Agricultura do Estado em Itapetininga, diz que a segregação dos cultivares, ou seja, evitar a mistura entre variedades, é essencial. Como cada cultivar tem uma característica de glúten, uma porção de trigo com uma característica ruim para farinha compromete o lote. "O moinho quer receber o trigo de uma única variedade de cada vez", diz. Segundo ele, também é importante controlar as ervas daninhas que produzem sementes no trigal. "Semente de erva daninha misturada ao trigo pode passar cheiro ou acidez para o produto final."

PRIMEIROS PLANTIOS

A safra de trigo começa este mês com plantios no Paraná, Mato Grosso e São Paulo, e nas áreas irrigadas de Minas, Goiás e Distrito Federal. O mais recente levantamento da Conab, encerrado no início de abril, mostra que ainda há indefinição sobre a área a ser plantada. Com base na venda de sementes e nos primeiros plantios, o órgão estimou crescimento de 0,8% no Paraná e de 6,9% em Minas Gerais. Nos demais Estados, a previsão é de manutenção da área plantada em 2008.

No País, a Conab trabalha com previsão de crescimento de 0,4% no plantio, passando de 2.423.000 hectares para 2.433.900 hectares. Mas a produção deve cair 13,1%, de 6 milhões para 5,2 milhões de toneladas. Em São Paulo, ainda há dúvida se a área alcançará os mesmos 79 mil hectares da safra passada. Nas principais regiões produtoras, no Vale do Paranapanema, os agricultores esperam as chuvas para iniciar o plantio. "A terra está preparada, a semente estocada e as máquinas de prontidão, mas precisa chover", diz o produtor Ernesto Kadiama, de Capão Bonito. Mesmo em Itapeva, com plantio irrigado, a semeadura está em compasso de espera por causa do calor. O agrônomo Petisco acredita que, na região, a maior produtora de trigo do Estado, com 40 mil hectares, a área será mantida.

Embora o volume de sementes vendido pela Secretaria na região tenha se reduzido de 640 toneladas em 2008 para 300 toneladas este ano, ele leva em conta o fato de muitos agricultores terem reservado para semente, na última safra, parte do trigo colhido. "Como o preço estava baixo, muito trigo ficou estocado." Na Secretaria em Itapetininga, muitos produtores mantiveram a procura depois que a semente se esgotou.