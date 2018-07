Interdição complica trânsito na Marginal do Tietê, em SP

Por volta das 15 horas, a via registrava 9,8 quilômetros de lentidão em sua pista expressa, do Viaduto Imigrante Nordestino até a Ponte das Bandeiras. Na pista local, o tráfego lento se estendia da Ponte Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli. Na pista central, havia congestionamento da Ponte Vila Guilherme até a Rua Prof. Milton Rodrigues, e da Ponte do Tatuapé até a Ponte Jânio Quadros.

As interdições da CET se encontram nas seguintes vias: pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde; Avenida Olavo Fontoura, em ambos sentidos, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho; Rua Professor Milton Rodrigues, em ambos sentidos; Rua Marechal Leitão de Carvalho, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Santos Dumont, e Rua Marssinet Sorcinelli, entre a Marginal Tietê e a Rua Marechal Leitão de Carvalho.

Como alternativa a CET recomenda que o motorista utilize a opção de desvio na pista expressa da Marginal do Tietê, e na Avenida Olavo Fontoura, a opção de desvio será a Avenida Braz Leme ou pelas pistas expressas e central da Marginal do Tietê.