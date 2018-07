Interdição congestiona Marginal Pinheiros (SP) por 13 km A interdição de uma das faixas da Marginal Pinheiros, no sentido do bairro de Interlagos, em São Paulo, é responsável por 13 km de congestionamento na via. O trecho está bloqueado desde a madrugada por conta de atropelamento que matou uma pessoa. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pediu aos motoristas que evitem circular na região. A cidade está com 96 km de lentidão. No Tucuruvi, zona norte, um caminhão carregado com materiais de construção tombou na Rua Guarapuã às 7h45 desta segunda. Não há informações de vítimas. A CET bloqueou o local totalmente, mas o trânsito da região não foi prejudicado.