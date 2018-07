Interdição da Brasil provoca congestionamento no Rio O fechamento integral das quatro pistas da Avenida Brasil na altura do bairro de Ramos provoca um congestionamento que se espalha por quilômetros na zona norte carioca. Esta terça-feira, 22, é o primeiro dia útil da interdição da avenida, iniciada na noite de domingo passado, 20, para obras da BRT Transcarioca, via expressa exclusiva para ônibus que ligará a Ilha do Governador (zona norte) à Barra da Tijuca (zona oeste).