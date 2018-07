Interdição em passarela causa tumulto na Cidade do Rock Um tumulto começou por volta das 14h30 desta sexta-feira, 13, a cerca de 600 metros da entrada principal da Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois que a Polícia Militar interditou uma passarela que liga a Avenida Salvador Allende à Favela Vila Autódromo. A comunidade é localizada entre a Cidade do Rock e o terreno onde será construído o Parque Olímpico para os jogos de 2016. A passarela passa sobre um rio que separa a Vila Autódromo da avenida.