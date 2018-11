Interdições na paulista começarão às 10 horas

O primeiro bloqueio na avenida será às 10 horas de amanhã. No sentido Consolação, o trânsito vai ser desviado no trecho da Alameda Campinas até a Rua Frei Caneca e, na via contrária, da Padre João Manoel à Alameda Campinas. Ao longo do dia, os trechos bloqueados mudarão às 13h, às 14h, às 18h30 e às 20h30 (veja ao lado).

"Apesar do trânsito ficar comprometido durante quase todo o dia nessa região, tivemos o cuidado de deixar liberadas as ruas que cruzam a Paulista o maior tempo possível, até as 14 horas", diz Lili Pornztein, coordenadora de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A partir desse horário, começa o "esquenta" para a São Silvestre, que terá três largadas: às 15 horas, para atletas cadeirantes; às 17h10, para mulheres; e às 17h30, para homens.

E este é o primeiro ano em que a prova terá percurso diferente. Os atletas partirão da Avenida Paulista e seguirão pelas Avenidas Pacaembu, Marquês de São Vicente, Rio Branco e Brigadeiro Luís Antônio até alcançarem o Parque do Ibirapuera. Neste ano, portanto, a Avenida Brigadeiro Luís Antônio ficará totalmente interditada, do centro ao Ibirapuera, durante a corrida.

Para moradores

Quem mora na Avenida Paulista só vai conseguir tirar o carro da garagem até as 14 horas. E só poderá voltar com o carro depois que a festa de réveillon acabar, às 2h30 de domingo. "Nesse horário, começa a dispersão do público. E o trânsito será aberto só para os moradores. A estimativa é de que a avenida esteja totalmente liberada para o trânsito a partir das 6 horas", avisa Lili. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.