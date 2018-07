Interdições são mantidas em 16 rodovias em Santa Catarina

Dezesseis estradas de Santa Catarina permaneciam interditadas na noite desta segunda-feira, 1º, em decorrência de deslizamentos e quedas de barreiras provocadas pelas chuvas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-470 está fechada totalmente entre os quilômetros 41 e 47, em Gaspar, e parcialmente nos km 14,9, em Navegantes, 63, em Blumenau, e 86, em Rodeio. Na BR-101, os veículos trafegavam por meia pista para atravessar o km 13, em Garuva. Essa mesma restrição os motoristas encontravam na BR-282 do km 31 ao 34, em Águas Mornas, e no km 79, em Rancho Queimado. Veja também: Atendimento em hospital de campanha fica abaixo do esperado Cerca de 12 mil trabalham no socorro às vítimas Lula pede estudo para elevar saque do FGTS Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo a PRF, oito das 13 rodovias estaduais danificadas registravam trechos de bloqueio total. São elas a SC-101, do centro ao norte de Florianópolis; a SC-407, perto do portal de São Pedro de Alcântara; a SC-408, de Brusque a São João Batista; a SC-411, entre Nova Trento e Tijucas; a SC-416, de Jaraguá do Sul a Pomerode; a SC-431, em São Bonifácio; a SC-466, do município catarinense de Itá ao Rio Grande do Sul; e a SCT-477, entre Doutor Pedrinho e Benedito Novo. Veículos com mais de 10 toneladas continuam proibidos de circular por toda a SC-470, de Itajaí a Blumenau.