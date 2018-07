Interditada clínica de bronzeamento onde 10 se queimaram A Defesa Civil interditou nesta terça-feira, 11, em Jataí, no Sudoeste de Goiás, uma clínica onde quatro clientes tiveram queimaduras de segundo grau após sessões de bronzeamento. A Polícia Civil abriu inquérito, apreendeu produtos usados no estabelecimento, e já levantou que o número total de mulheres que sofreram queimaduras no estabelecimento chega a dez. Duas jovens continuam internadas - uma delas é estudante e teve 73% do corpo queimado. A dona da clínica deve se apresentar amanhã, 12.