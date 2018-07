Interditada, congestionamento na Régis chega a 14 km A Rodovia Régis Bittencourt permanecia totalmente fechada nos dois sentidos na altura do quilômetro 347, em Juquitiba, no interior de São Paulo, por volta das 9 horas de hoje. O congestionamento chegava a 14 quilômetros de cada lado devido a uma colisão entre duas carretas. Segundo a concessionária Autopista, a previsão é a de que por volta das 12 horas as faixas comecem a ser liberadas para o tráfego.