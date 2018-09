Interditada creche em São Bernardo após morte de bebê A prefeitura de São Bernardo, no ABC paulista, interditou provisoriamente ontem a creche Solarzinho Berçário e Mini Maternal, local em que um bebê de quatro meses morreu na última terça-feira. Segundo a prefeitura, fiscais da Vigilância Sanitária fizeram uma vistoria no local e constataram falta de higiene. A creche poderá ser reaberta depois de atender as exigências estabelecidas.