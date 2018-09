Interditada empresa acusada de vazar pesticida no RJ A Secretaria Estadual do Ambiente interditou hoje a empresa Servatis (em Resende, sul fluminense), responsável pelo vazamento de pelo menos 1.500 litros do pesticida Endosulfan no rio Pirapetinga, afluente do Paraíba do Sul, que contaminou o rio e provocou mortandade de peixes, na segunda-feira. A multa aplicada pela secretaria pode passar dos R$ 10 milhões. Equipes da secretaria, da Secretaria de Rios e Lagoas (Serla), Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) e Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) vistoriaram hoje o trecho do rio entre os municípios de Volta Redonda e Resende, coletaram amostras de água do Paraíba do Sul e constataram que o curso d''água está nos níveis aceitáveis para abastecimento, não oferecendo qualquer risco à saúde da população. A Servatis também foi vistoriada e irregularidades foram constatadas. "O armazenamento de resíduos do pesticida Endosulfan está totalmente inadequado, representando risco iminente de vazamento para o meio ambiente. A empresa também responderá por omissão, uma vez que os proprietários não comunicaram o vazamento, em tempo hábil, às autoridades ambientais", disse a secretária do Ambiente, Marilene Ramos. Os diretores da empresa serão ouvidos semana que vem na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e podem ser indiciados por crime ambiental. O Estado não conseguiu encontrar os proprietários da empresa para falar sobre o acidente.