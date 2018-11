Interditada ponte em SP para socorrer ferido em acidente Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida, por volta das 11 horas desta manhã, na ponte do Morumbi, no sentido Marginal do Pinheiros, em São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via foi totalmente interditada para que o helicóptero Águia pousasse no local e efetuasse o resgate.