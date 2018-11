Interditada UTI neonatal de MT após morte de 5 bebês

A secretaria informou que a bactéria é externa ao hospital e que as causas do ocorrido, assim como das mortes das outras quatro crianças, serão investigadas. Das cinco crianças internadas na UTI, duas vieram do município de Colíder, uma de Rondonópolis, outra de Aragarças (Goiás) e apenas uma de Cuiabá. A unidade deve permanecer fechada por pelo menos 72 horas após o término de procedimento padrão de desinfecção do local.