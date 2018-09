Interditado imóvel atingido por incêndio em SP O subprefeito da Vila Mariana, Alexandre Modonezi, interditou o imóvel da Rua Araguari, na zona sul de São Paulo, atingido por um incêndio no fim da tarde de hoje. No sobrado, de dois andares, uma empresa mantinha os serviços de tapeçaria e vidraçaria. A documentação do imóvel com a Prefeitura está em situação regular. O comércio está em processo de regularização para obter licença de funcionamento. Os três imóveis vizinhos ao local foram parcialmente interditados por medida de segurança. Trata-se de um estacionamento, uma quadra esportiva de um edifício e um prédio comercial, cujos vidros de algumas janelas quebraram.