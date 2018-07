Interditado restaurante que desabou parcialmente em SP

Segundo a Defesa Civil, o prédio ficará interditado até que sejam feitas as obras necessárias para a estabilidade do imóvel. Em nota, o órgão municipal afirma que os técnicos apuraram que o dano foi causado por um movimento de terra que estava sendo realizado na altura do número 339 da avenida.

A Defesa Civil informa ainda que o dono do terreno, que fica ao lado do imóvel onde estão instalados o restaurante e um hotel, foi intimado e tem cinco dias para apresentar a licença da obra e do serviço. O responsável pela obra também havia sido intimado a fazer o escoramento da parede, que acabou desabando.

Agentes da Defesa civil, um engenheiro da fiscalização e um agente de vistoria da Subprefeitura da Sé estão no local. Eles farão uma vistoria para avaliar a condição do prédio e o risco de um desabamento total, além de indicar as providências que deverão ser tomadas.