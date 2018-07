Interesse sobre a agricultura brasileira

Como a relação entre produtor e varejistas pode gerar valor à cadeia produtiva de alimentos e como a transparência nessa relação aumenta a segurança alimentar para o consumidor. Para entender essa inter-relação, um grupo de 12 estudantes americanos do MBA do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos EUA, está visitando, desde a semana passada, vários lugares ligados ao agronegócio no Brasil.

De volta aos EUA, os estudantes prepararão quatro estudos de caso relatando as práticas inovadoras que encontraram por aqui. Em visita ao Sítio Hiromi Makiyama, região de Mogi da Cruzes (SP), por exemplo, o grupo impressionou-se com as técnicas de rastreabilidade aplicadas nos 48 hectares.

Precisão. "Por meio de imagens georreferenciadas nós numeramos lotes e talhões. Esse número é impresso na embalagem do produto, de modo que, em caso de reclamação, identificamos com precisão aonde está o problema", diz o gerente do sítio, Gerson Komatsu.

"É interessante ver como no Brasil há transparência na cadeia produtiva", diz uma das estudantes, Shayna Harris. "Nos Estados Unidos as pessoas ainda acham que o leite vem do supermercado", ironiza. "Estamos quebrando os preconceitos em relação ao sistema de produção do Brasil. Agora, vamos identificar quais os benefícios que a transparência agrega para consumidores, distribuidores e produtores e tentar usar esse conhecimento para melhorar nosso sistema", afirma Kerrie Lenhart. Segundo outro estudante, Aaron Green, sendo o Brasil uma potência na produção de alimentos, tudo o que se faz aqui pode ser um aprendizado. Além da propriedade rural, os estudantes visitarão a Ceagesp, na capital, o Grupo Pão de Açúcar e o município de Afogados (PE).