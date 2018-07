Interior de SP já tem duas mortes por gripe A

O primeiro caso de óbito pela doença na região do noroeste paulista foi confirmado na última sexta-feira, 12, em Catanduva. De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Catanduva, uma paciente de 52 anos, procurou atendimento médico no dia 1º, foi atendida e liberada. Após não registrar melhora dos sintomas, no dia 5 a mulher foi internada na UTI do Hospital Padre Albino. A morte aconteceu no dia 8, mas o exame que apresentou resultado positivo para o vírus H1N1 foi registrado nessa sexta.

A paciente era doente crônica, fator que a colocava no grupo de risco da doença. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, as mortes são provocadas por uma complicação dos sintomas, como uma síndrome respiratória aguda, e não unicamente pelo vírus da gripe.

Rio Grande do Sul

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre também confirmou nesta segunda-feira, 15, o primeiro caso de gripe suína no Estado. A paciente é uma mulher de 26 anos, que está hospitalizada em tratamento com Tamiflu. Ela integra o grupo de risco por apresenta doença crônica.

Desde o início do ano, já foram investigados 57 casos de gripe H1N1 na capital. Os casos investigadas são de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave.