Interior de SP lidera ranking de desenvolvimento

A cidade líder do ranking foi Trabiju, na região de Araraquara. Com 1.544 habitantes, teve nota 6,28 na escala de 0 a 10, acima da média nacional (nota 5). No total, 619 dos 645 municípios paulistas (ou 96%) receberam notas acima da média. Apesar de também apresentar desempenho superior à média nacional, a capital recebeu avaliação inferior à média do Estado - 5,71 para o Estado e 5,64 para a capital - e ficou em oitavo no ranking nacional de capitais, atrás de cidades como Rio, Goiânia, Vitória, Curitiba e Florianópolis.

O estudo levou em consideração o desempenho em habitação, renda, trabalho, educação, saúde e segurança desses municípios, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos Ministérios da Saúde e da Educação. "O objetivo é indicar as cidades com menor índice de desenvolvimento, para incentivar a elaboração de políticas públicas", disse André Portela, coordenador do estudo.

Melhorias

A pesquisa apontou também que o ritmo de melhorias sociais em São Paulo diminuiu na comparação entre 2000 e 2010. "Isso não quer dizer que São Paulo se desenvolva menos, mas que chegou a um nível em que é mais difícil perceber melhorias estatísticas. É mais fácil diminuir o nível de pobreza de 50% para 40% da população, do que de 15% para 5%", explicou Portela. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.