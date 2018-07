Interior de SP reforça segurança para a Virada Cultural

No interior, a preocupação maior é com os eventos de grande público na madrugada, como o show dos Titãs em Franca. A prefeitura decidiu contratar um número não divulgado de seguranças particulares para apoiar o policiamento ostensivo da Polícia Militar e da Guarda Civil. Uma central de monitoramento com 13 câmeras de longo alcance vigiará o público. Em Santos, policiais à paisana e seguranças contratados estarão no meio da plateia que verá o show de Gilberto Gil, uma das principais atrações.

Em Piracicaba, que terá show do Ultraje a Rigor, a organização contratou 100 homens para reforçar a segurança no Engenho Central, palco principal do evento. A força privada irá se juntar ao efetivo da Guarda Municipal e da Polícia Militar que usarão bases móveis no policiamento. Em São José dos Campos, que tem como destaque Marcelo D2, trinta seguranças ajudarão as forças policiais. A Guarda Civil usará 300 homens e detectores de metais na entrada das apresentações. Câmeras a 30 m de altura farão imagens do público.

A Secretaria de Cultura de Jundiaí contratou 600 orientadores de público que terão também a função de alertar a segurança em caso de incidentes. O município investiu R$ 300 mil na infraestrutura da Virada, que terá o cantor Lobão. Em Diadema, além dos 400 policiais militares que irão para as ruas, haverá reforço de unidades da capital. Campinas, que recebe show de Emicida, vai usar 200 homens do Grupo de Apoio Especial (GAE), canil e patrulhamento com motos e viaturas. Uma base móvel da Guarda Municipal captará imagens do público em 360 graus a até quatro quilômetros.

A venda de bebidas alcoólicas foi proibida nos locais dos eventos em Presidente Prudente e São José dos Campos. Ambulantes que forem flagrados terão o produto apreendido. Em Santa Bárbara d''Oeste e Araraquara, a proibição se restringe a bebida destilada, cerveja em lata e garrafa. Em São José do Rio Preto, o local de abertura mudou para a Praça Cívica, que oferece melhores condições de segurança. Por mais segurança ao público, a prefeitura de Registro optou por fazer a abertura em palco interno no Centro Cultural. A cidade recebe o evento pela primeira vez. Em Assis, o Departamento de Trânsito fará blitz nos acessos aos eventos.