Interior de SP vira opção para fugir das praias lotadas O interior de São Paulo tem opções de sobra neste fim de ano para quem teve de mudar de planos por causa da crise e quer fugir do trânsito rumo ao litoral, do movimento das praias e dos preços à beira-mar. A cerca de 150 quilômetros da capital, as oito cidades que compõem o Circuito das Águas Paulista já têm 90% dos 15 mil leitos de hotéis e pousadas reservados para o réveillon, segundo levantamento do consórcio intermunicipal do circuito. Isso representa um movimento 15% a 20% maior em relação ao ano passado. ?A região oferece atrativos de qualidade, como turismo rural, de aventura, de compras, além de boas estradas?, afirma o presidente do consórcio, Paulo Roberto Della Guardia Scachetti, também prefeito de Serra Negra. Quem troca a areia pelas montanhas diz não se arrepender. Moradores de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o engenheiro Aribes Molina Ortiz Filho, de 37 anos, e a mulher, Letícia, de 33, passaram o sexto Natal seguido em Águas de Lindóia. Entre os atrativos da região estão o passeio de maria fumaça em Jaguariúna, as lojas de porcelana de Pedreira, as igrejas e fazendas históricas de Amparo, o santuário e as cachaças de Monte Alegre do Sul, as malhas de Serra Negra, o esporte de aventura em Socorro e os balneários de Água de Lindóia e Lindóia. Para chegar às cidades, o turista pode utilizar as Rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Dom Pedro ou Fernão Dias. Apesar de ser um destino tradicional do inverno, Campos do Jordão, a 167 quilômetros da capital, também deverá receber 350 mil turistas até o início de janeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.