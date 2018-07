Interior e litoral recebem Virada Paulista

SOROCABA - Depois da capital, a Virada Cultural Paulista, da Secretaria da Cultura do Estado, leva cerca de mil atrações para 27 municípios do interior e do litoral, nos dias 19 e 20 próximos. A expectativa dos organizadores é de que os eventos atraiam perto de dois milhões de pessoas - no ano passado o público passou de 1,5 milhão. Além de artistas de renome nacional, como Gal Costa, Dominguinhos, Luiz Melodia, Lobão e Nando Reis, está confirmada a participação de estrangeiros como Ky-Mani Marley, Fernando Ferrer e Arto Lindsay.

A Secretaria fez parceria com as prefeituras e o Serviço Social do Comércio (Sesc/SP) para dar suporte às apresentações. Além de oferecer os locais para os eventos, os municípios cuidarão da logística - transporte, banheiros e praças de alimentação, conforme o caso. Há uma preocupação com a segurança e com o consumo de drogas e bebidas alcoólicas para evitar incidentes como os que ocorreram em alguns eventos da capital. Entre as cidades que receberão eventos estão sedes regionais, como Campinas, Araçatuba, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.