Interior já tem metade dos assaltos a bancos

Em 2013, a capital liderou em número de assaltos a banco, com 122 ocorrências, seguida do interior, com 75 casos, e da Grande São Paulo, com 46. No Estado todo, no ano passado, foram registrados 243 roubos a bancos, 22 a mais que em 2012.

As quadrilhas especializadas nesse crime estão migrando da região metropolitana de São Paulo para cidades menores no interior, onde o efetivo policial é mais reduzido. Na madrugada desta sexta-feira, 28, em Dois Córregos, na região central do Estado, bandidos invadiram uma agência bancária e explodiram três caixas. Além dos equipamentos, as explosões destruíram a agência e estilhaçaram vidros das casas vizinhas. Quem saiu à rua foi ameaçado pelos criminosos, que fizeram disparos para o alto. A quadrilha fugiu atirando a esmo. Um helicóptero da Polícia Militar fez buscas na região, mas não encontrou suspeito. O valor roubado não foi informado.