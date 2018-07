Interior paulista tem mais cinco mortes por gripe A A gripe suína continua matando e se espalhando pelo interior paulista. Mais cinco mortes foram confirmadas nos últimos dias, nas cidades de Tupã, Marília, Garça e Bauru (2), além de novos casos em São José do Rio Preto, Votuporanga, Botucatu, Jaú e outras cidades, como na região de Campinas, onde foram registrados 21 casos. Com isso, sobe para 19 o número de mortos e para 143 o número de casos confirmados de gripe suína em 2012 no Estado de São Paulo.