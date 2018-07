Interior tem boom de shoppings de luxo

Com 1,1 milhão de habitantes, Campinas é um exemplo de mercado premium em expansão. Atento ao cliente de alta renda, o Shopping Iguatemi da cidade vai inaugurar em março teatro para grandes espetáculos e musicais.

"Falta um espaço para peças com padrão São Paulo em Campinas. A região toda tem a cidade como referência e não acredito que falte público para grandes espetáculos", diz a arquiteta Fernanda Junqueira, de 28 anos.

Para atender clientes como Fernanda, o Iguatemi está em expansão. Aberto em 1980, vai ganhar em 2014 um prédio com três andares de lojas e dois de estacionamento no subsolo.

Para a executiva Paula Fonseca, de 34 anos, frequentadora assídua do Iguatemi, há demanda nas grandes cidades do interior para consumo de produtos que ainda são exclusivos das capitais. "Não vou deixar de ir para São Paulo fazer compras, mas, se tiver marcas que gosto perto de casa, vou preferir", diz.

O Galleria Shopping, em Campinas, também vai crescer. Com um investimento de R$ 30 milhões, o centro de compras ganhou um prédio com lojas como Le Lis Blanc Deux com Noir, Camila Klein, Schutz, Bo.Bô, Anna Pegova e Livraria da Vila. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.