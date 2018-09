Interligação Anchieta/Imigrantes continua bloqueada A interligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes continua bloqueada no começo da noite deste domingo. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a interligação no planalto foi interditada por volta das 10h, na altura do km 40, por medida de segurança, devido à baixa visibilidade provocada pela neblina nos trechos planalto e serra.