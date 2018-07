Internação à força de viciado deve começar 2ª O plantão judiciário na cracolândia, no centro da capital, que permitirá a internação de usuários de drogas contra a vontade deles, deve começar a funcionar na próxima segunda-feira (21). O projeto foi discutido pelo governo do Estado na sexta-feira (11), quando foram assinados termos de cooperação com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil.