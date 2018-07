Internação de ciclistas cresce 23,6% no Estado de SP

Os dados fazem parte do banco de dados do Ministério da Saúde, chamado DataSUS. As informações mostram que as mortes de ciclistas também aumentaram (de 14 para 24, no período analisado). Em todo o País, foram ampliadas as ocorrências do tipo em 31,9%, saindo de 2.180 nos quatro primeiros meses de 2008 para 2.877 no último balanço divulgado.

Na tentativa de incluir a bicicleta como meio de locomoção ?respeitado? no trânsito paulistano, foi publicado ontem no Diário Oficial que a gestão e coordenação da área, chamada de Pró-Ciclista, deixa de ser responsabilidade da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e passa para a pasta dos Transportes. O principal benefício da mudança, avalia o governo, é ?facilitar a participação do Pró-Ciclista em todas as etapas de planejamento e também dos projetos desenvolvidos na Secretaria de Transportes?, informou a Assessoria de Imprensa da pasta.

A necessidade de uma política viária para as bicicletas é reafirmada com o aumento de usuários do veículo como principal meio de locomoção. A última pesquisa Origem e Destino, do Metrô, mostra que dobrou a quantidade de ciclistas - eram 162 mil em 1996, 0,3% do total, e hoje são 305 mil, ou 0,6%. Desde o fim de 2007, a extensão total de ciclovias na cidade continua, no entanto, em 30 km, quando o ideal para uma metrópole como São Paulo, segundo os especialistas, seria ter no mínimo dez vezes mais. Em Bogotá, capital da Colômbia, que conseguiu resolver até o problema dos engarrafamentos de carros com a política de faixas exclusivas para as bicicletas, esse tipo de corredor soma 300 km de vias já construídas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.