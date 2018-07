Internacionalização vai ser lenta, indica Setubal

O presidente executivo do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, afirmou ontem que a instituição ainda não tem condições de atuar como um banco global. De acordo com ele, ainda falta experiência em comandar operações à distância e, por isso, será preciso primeiro investir e aprender mais com as subsidiárias já existentes (na Argentina, no Chile e no Uruguai). Setubal falou durante a 43ª Convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), realizada em São Paulo.

A principal justificativa para a fusão, anunciada no início de novembro do ano passado, era o desejo de internacionalização das operações. Poucos meses depois, o próprio Setubal afirmou que isso só seria possível após o término do processo de integração, previsto para o fim de 2010. Agora, o executivo indica que esse próximo passo vai ocorrer em uma velocidade menor. "Temos ainda de aprender e investir nas operações que já temos", disse.

Quando esse processo for iniciado, Setubal afirmou que o Itaú Unibanco vai priorizar os mercados do Mercosul e da América Latina. Posteriormente, a instituição pretende avançar na Ásia. O executivo vê como baixa a probabilidade de entrar nos mercados da Europa e dos Estados Unidos. "São mercado de baixo crescimento que, em geral, são pouco atrativos."

Por enquanto, o objetivo do banco é o processo de integração, que deverá ser concluído em 2010. "Acreditamos que, até o fim do ano que vem, a empresa estará trabalhando de maneira uniforme em todo o Brasil."

Em paralelo à integração, o Itaú Unibanco deve abrir 150 novas agências no País em 2010, período em que o executivo espera a retomada do crédito. Setubal estimou que os empréstimos do sistema financeiro crescerão 10% neste ano e entre 15% e 20% a partir do ano que vem, sem detalhar as perspectivas específicas para a instituição financeira.

Setubal travou recentemente uma polêmica com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em torno do crédito. No início de agosto, o presidente do Itaú Unibanco disse acreditar que algumas taxas de juros cobradas pelos bancos públicos eram insustentáveis.

As instituições comandadas pelo governo reduziram fortemente os juros após o aprofundamento da crise global para tentar aliviar a crise de crédito. Mantega rebateu, dizendo que "o presidente do Itaú" cometera um erro grave.

Em relação aos cartões de crédito, Setubal afirmou que o faturamento desse setor, ou seja, o volume de transações feitas com esses plásticos, deve crescer 15% neste ano. "Em agosto, o crescimento foi de 20%, o que mostra a recuperação do crédito e do consumo", afirmou o executivo.