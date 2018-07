Internada para exames, Hebe não tem alta

Hebe luta contra um câncer na região do peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, desde o início de 2010.

Ontem, Hebe foi ao Einstein para realizar exames de praxe no acompanhamento da doença, quando o médico responsável por ela, Antonio Macedo, resolveu mantê-la no hospital para observações mais extensas.

Não há previsão de alta. A data só será definida após a avaliação dos resultados dos exames.

Fora do ar. Com contrato na RedeTV! até o fim do ano, a apresentadora está fora do ar desde julho.

Nesse meio tempo, foi informalmente convidada a retornar para o SBT, emissora de onde saiu em 2010, após 24 anos de programa semanal.

Há pouco mais de um mês, Silvio Santos fez chegar a Hebe o recado para que ela cuide da saúde primeiro e depois acerte sua volta ao SBT, onde já se pensa em possíveis formatos para ela. Enquanto isso, a RedeTV! vem reprisando alguns programas da loira. / CRISTINA PADIGLIONE