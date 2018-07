Internado, Dominguinhos inicia sessões de hemodiálise

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Dominguinhos segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde está sedado e sonolento. Ele está sendo submetido a tratamento antimicrobiano e usa ventilação mecânica e marca-passo, informa documento assinado pelo médico Odin Barbosa da Silva, coordenador do CTI.

José Domingos de Moraes, nome completo do músico, está internado no CTI do Hospital Santa Joana desde meados de dezembro de 2012. Em 2011, o sanfoneiro teve diagnosticado um câncer de pulmão, posteriormente tratado. O artista foi uma das atrações das comemorações do centenário de Luiz Gonzaga que aconteceram na cidade de Exu, no sertão pernambucano, dias antes de ser internado.