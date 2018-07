Internado homem com suspeita de febre amarela em GO Mais uma pessoa foi internada no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, com suspeita de febre amarela. Segundo informações do hospital, o funcionário público Giovane Alves Borges, de 29 anos, foi internado na sexta-feira à noite com fortes dores abdominais, vômito e suspeita de febre amarela. O paciente já fez exames de raio-X, hemogramas e colheu material para sorologia. Ele permanece internado e o estado dele é considerado regular.