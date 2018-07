Internautas atribuem sol a 'milagre' de Santa Clara Após dias de chuva, o sol voltou a aparecer no Rio nesta sexta-feira, 26. No Twitter, internautas lembraram que, na quinta-feira, 25, o papa Francisco deu um conselho ao prefeito Eduardo Paes para parar de chover: "Devemos oferecer uma dúzia de ovos a Santa Clara", disse o pontífice durante evento do Palácio da Cidade.