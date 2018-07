Internautas colocam Sala São Paulo no topo de site de viagem

A Sala São Paulo é a atração da capital paulista mais bem avaliada por internautas em um dos maiores sites de turismo do mundo, o TripAdvisor (tripadvisor.com.br). A página traz recomendações de pontos turísticos em destinos de todo o planeta. Elas são publicadas pelos próprios turistas. Situada no centro da cidade, a casa de concertos, que funciona desde 1999, recebeu elogios que chegaram a classificá-la como "um dos ambientes fechados mais bonitos do Brasil".

Da segunda a quinta posição da lista de locais mais bem conceituados da cidade pelos visitantes, todos estão na região central. As atrações são, respectivamente: Catavento Cultural, no Parque Dom Pedro, Pinacoteca do Estado e Museu da Língua Portuguesa, ambos na Luz, e Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. O Mosteiro de São Bento, no largo homônimo, também no centro, está em 9.º lugar.

Um museu, o do Futebol, no Estádio do Pacaembu, na zona oeste, e um hotel, o Unique, no Jardim Paulista, na zona sul, surgem na 7.ª e 10.ª colocação. Já o Parque do Ibirapuera, na zona sul, tradicional polo atrator de visitantes da capital com suas fontes e ciclovias, é 6.º colocado.

Os Jardins estão em 8.º lugar na lista. O bairro da zona sul é bem cotado por poder ser explorado a pé, "especialmente no quadrilátero entre a Augusta e a Padre João Manuel". Por ali, existe uma grande oferta de bares, lojas, hotéis, cafés, entre outras atrações.

Milhões de visitas. Lançado em 2000, o TripAdvisor tem mais de 60 milhões de visitantes por mês, em todo o mundo, segundo Blanca Zayas, sua porta-voz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo