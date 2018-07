Internautas comentam ataque a dentista O ataque ao dentista Alexandre Peçanha Gaddy, de 41 anos, que teve 60% de seu corpo queimado durante um assalto em São José dos Campos, no interior de São Paulo, mobilizou internautas nas redes sociais. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, 27, e a vítima segue internada em estado grave. No Twitter, usuários lamentaram mais um caso de violência hedionda e dentistas demonstraram preocupação com a recorrência dos roubos a consultórios.