Internautas protestam após bairro de SP recusar metrô A decisão da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) de instalar uma das estações da futura Linha 6 - Laranja no Pacaembu em vez de em Higienópolis provocou piadas e protestos ontem na internet. Apesar de a companhia negar veementemente que tenha cedido à pressão popular de moradores de Higienópolis para excluir do projeto uma parada na Avenida Angélica, o assunto à noite se tornou o mais comentado do Twitter brasileiro e foi discutido por pessoas também de outros Estados.